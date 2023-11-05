الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي وصنداونز في نهائي دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف اليوم الأحد فريق الوداد المغربي، نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس.

وتنطلق مباراة الوداد المغربي وماميلودي صنداونز، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

ويعمل فريق الوداد على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، تساعده في مباراة الذهاب للفوز باللقب، بينما يعمل الفريق الجنوب أفريقي على تحقيق نتيجة إيجابية.

وتنقل مباراة الوداد المغربي وصندوانز، على عدد من القنوات منها أون تايم سبورتس 1، وبي إن سبورتس المفتوحة وأبو ظبي الرياضية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكان فريق الوداد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي الترجي التونسي بمجموع المباراتين حيث فاز في الذهاب بهدف وخسر في العودة بنفس النتيجة وفاز بعد ذلك بركلات الترجيح.

بينما تأهل فريق صنداونز بعد إقصاء الأهلي، بنتيجة المباراتين 1\0.