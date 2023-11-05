مصطفى شلبي وثلاثي الزمالك يواصلون التأهيل العلاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته العلاجية، داخل الفريق، على هامش مران اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

وأدى مصطفى شلبي، برفقة الثلاثي، سيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم.

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.