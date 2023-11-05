تراجع أسهم حسام حسن والمطالبة برحيل أوسوريو فورا قبل اجتماع مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا، خلال ساعات قليلة، لتحديد مصير الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق حاليا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، سوف يصدر قرارا هاما، يخص الجهاز الفني للفريق، وهناك العديد من المشاورات خلال الفترة الحالية بين جميع أعضاء المجلس.

وأوضح المصدر، أن هناك بعض الأعضاء، طالبوا برحيل أوسوريو فورا، وعدم منحه فرصة أخرى، في مواجهة بيراميدز المقبلة، خاصة وأن الفريق ليس مستقرا من الناحية الفنية، وخطته لا تناسب اللاعبين الحاليين ويرفض العدول عنها.

أضاف المصدر، أن في حال الاستقرار على رحيل أوسوريو اليوم، سوف يتم الاستعانة بمدرب مصري مؤقتا، يقود المهمة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، جديد، من بينهم التفاوض مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للأبيض.

أوضح المصدر، أن أسهم تولي حسام حسن تدريب الفريق انخفضت بشكل كبير، حيث يرى عدد كبير من الأعضاء، أنه غير مناسب للمرحلة المقبلة، ولابد من الاستعانة بمدرب أجنبي جديد.