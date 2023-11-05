شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي أمام الطلائع.. باسم مرسي يقود الهجوم والعسقلاني قلب دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل لاعبيه للقاء طلائع الجيش بعد قليل وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل جاء كالتالي ..

حارس مرمى .. محمد فوزي

الدفاع .. محمد دسوقي ،إياد العسقلاني ، محمد نصر ،حمدي النقاز.

الوسط ..محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي ،ياو أنور.

الهجوم .. باسم مرسي

ويدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، مواجهة طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile، متسلحًا بالتاريخ لخطف النقاط الثلاثة.

وتعد مباراة اليوم هي الواحدة والأربعين بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، حيث سبق أن تواجها في 40 لقاءً سابقا، حيث نجح الدراويش في تحقيق الفوز في 16 مباراة، بينما فاز طلائع الجيش في 10 مواجهات وحسم التعادل 14 لقاء بينهما.

وسجل لاعبو الإسماعيلى 55 هدفًا خلال الـ40 مباراة الماضية، فيما سجل لاعبو طلائع الجيش 37 هدفا خلال المباريات السابقة.