شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود الهجوم وعودة عمر كمال لتشكيل مودرن فيوتشر أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الجولة السادسة بالدوري.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الظهر: محمد ربيعة، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر كمال عبد الواحد، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

يلتقي مودرن فيوتشر مع إنبي في الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى ختام الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile ). ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة حيث لعب 5 فاز فى 4 وخسر مباراة ولم يتعادل في أي مباراة، وسجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

وتغلب مودرن فيوتشر فى الجولة الماضية من الدوري على فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ليستعيد مسار الانتصارات بعد هزيمته أمام بيراميدز بهدف نظيف ويواصل الكاميروني جوزيف جوناثان غيابه عن مودرن فيوتشر بسبب الإصابة أمام إنبي.