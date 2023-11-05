شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعلن تشكيل إنبى لمباراة فيوتشر فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، تشكيل فريقه لمباراة مودرن فيوتشر التى تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile".

ويضم التشكيل كلا من: عبد العزيز البلعوطى فى حراسة المرمى، وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلى فوزى وزياد كمال ومودى ناصر ومحمد حمدى وعبد الرحمن عماد ورفيق كابو وأحمد أوفا.

فى المقابل، أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل فريقه كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الظهر: محمد ربيعة، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر كمال عبد الواحد، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

يلتقي مودرن فيوتشر مع إنبي في الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى ختام الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile ). ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة حيث لعب 5 فاز فى 4 وخسر مباراة ولم يتعادل في أي مباراة، وسجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

وتغلب مودرن فيوتشر فى الجولة الماضية من الدوري على فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ليستعيد مسار الانتصارات بعد هزيمته أمام بيراميدز بهدف نظيف ويواصل الكاميروني جوزيف جوناثان غيابه عن مودرن فيوتشر بسبب الإصابة أمام إنبي.