شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يطرقون أبواب الممتاز بعد التألق فى المحترفين.. حسام بركات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف 5 لاعبين الأضواء خلال مباريات دورى المحترفين لهذا الموسم الأضواء في المباريات الست التى لعبت حتى الآن، وأصبحوا مؤثرين فى نتائج أنديتهم فى المباريات.

ويقدم هؤلاء الخماسى مستويات قوية مع أنديتهم ليطرقوا أبواب الأندية فى الدورى الممتاز من أجل مراقبتهم والتعاقد معهم فى الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

ونستعرض فى التقرير التالى الخماسى المتألق..حسام بركات مهاجم بروكسى

خطف حسام بركات، مهاجم نادى بروكسى، الأضواء خلال مباريات فريقه السكندرى واستطاع أن يكون مؤثرا فى نتائج فريقه خلال مباريات دورى المحترفين.

ونجح حسام بركات فى تسجيل 5 أهداف فى 6 مباريات لعبها مع بروكسى، والتي جاءت أبرزها أمام مصر المقاصة، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" فى المباراة التي انتهت بالتعادل 3 /3.

نانا أنتوى مهاجم طنطا

ثانى اللاعبين هو الغانى نانا أنتوى، مهاجم فريق طنطا، الذى قاد فريقه لاكتساح بروكسى في الجولة الماضية برباعية نظيفة، والتي وقع على جميع الأهداف الأربعة.

ويقدم نانا أنتوى مستويات كبيرة منذ بداية الموسم، ونجح في اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين بـ5 أهداف مناصفة مع حسام بركات مهاجم بروكسى.

ويعول عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا، على نانا أنتوى في قيادة أبناء السيد البدوى للعودة للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز في هذه الموسم، لتعويض إخفاق الموسم الماضى الذى كان قريبا من الصعود.

كامينى "حارس لافيينا"

خطف برعى كامينى، حارس مرمى فريق لافيينا، الأضواء فى الجولات الست الماضية بعدما تألق بشكل لافت فى حماية عرين الفريق في دورى المحترفين ليكون من أبزر نجومه.

ويقدم كامينى مستويات مميزة فى حراسة مرمى لافيينا، ليخرج بنظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 6 لقاءات لعبها الفريق، ليلفت الأنظار إليه.

أحمد رأفت موهبة المقاصة

رابع اللاعبين هو أحمد رأفت جناح فريق مصر المقاصة، الذى ظهر بشكل قوى جدا خلال مباريات المقاصة الذى يعتمد على الناشئين بعد إيقاف قيد الفريق وعدم ضم صفقات جديدة.

ونجح أحمد رأفت في الظهور بشكل لافت، وأصبح أهم العناصر الذى يعول عليها طارق حجاج مدرب المقاصة، بعدما نجح اللاعب في تسجيل 3 أهداف خلال المباريات الماضية وينافس على صدارة هدافى المحترفين.

أكرم عبد ربه "القناة"

آخر اللاعبين التي ظهرت بشكل قوى هو أكرم عبد ربه مهاجم فريق القناة، الذى يواصل تقديم مستويات قوية وأحد أهم أسلحة سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق القناة.

ونجح أكرم عبد ربه في لفت الأنظار بعدما سجل 3 أهداف في مواجهات القناة الستة الماضية، والتي أكدت على قدرات المهاجم في اقتناص الأهداف وأحقيته في نيل الفرصة في الدورى الممتاز.