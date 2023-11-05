شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة التايكوندو فى البطولة الأفريقية بكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر للتايكوندو فى منافسات بطولة أفريقيا، التى تقام بكوت ديفوار يومى 5 و6 نوفمبر الجارى ببعثة يرأسها المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول والأولمبى للتايكوندو.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: معتز بالله عاصم، أحمد وائل، رامي عيسى، سيف عيسى، أحمد راوي، عبد الله عصام، واللاعبات ليلى شريف، جنى خطاب، شهد سامي، نادين عمرو، آية شحاتة، ميسون إيهاب، تقى شعبان.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: أسامة سيد مدربًا عامًا، محمد مجدي مدرب المنتخب، أحمد الشباسي محلل أداء المنتخب، الدكتور أحمد مسعد رئيس الجهاز الطبي، الدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي.

وتقام بطولة أفريقيا للتايكوندو خلال الفترة من 5 حتى 6 نوفمبر الجاري في بالعاصمة أبيدجان بمشاركة أفريقية كبيرة نظرا لكونها تعد من أهم المحطات نحو التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.