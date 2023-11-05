شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة مدير الكرة تحدد عقوبة ثلاثى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم المذكرة التى قدمها عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، إلى مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب، عن أزمة ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، مصير الثلاثى وتحدد العقوبة المقرر توقيعها عليهم بعد مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وكان فتوح وصبحى والزنارى قد غادروا معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الجولة السادسة من بطولة الدورى، وتم استبعادهم من المباراة لحين البت فى مصيرهم.

وطلب مجلس ادارة الزمالك تقريرا من عبد الواحد السيد مدير الكرة عن الواقعة، وبناءً على التقرير الذى قدمه سيتم تحديد العقوبة، والمتوقع أن تكون خصم مبلغ مالى من مستحقاتهم.

وسلم عبد الواحد السيد التقرير لمجلس إدارة الزمالك، حتى يتم مناقشة الأمر وتوقيع العقوبة المناسبة على الثلاثى، خاصة أن خروجهم من المعسكر في هذا التوقيت تسبب فى أزمة كبيرة للفريق وأدى للخسارة الثانية على التوالي بسبب حالة عدم التركيز التي انتابت اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.