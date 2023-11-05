7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 5 / 11 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة، والأهلى يقرر التعاقد مع هداف سوبر فى الشتاء بعد فشل "المهاجم العجوز".
الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة
تغيب الثلاثى "أحمد فتوح، ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى" لاعبى الزمالك عن تدريبات الفريق الكروى التى اقيمت صباح اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.
الأهلى يقرر التعاقد مع هداف سوبر فى الشتاء بعد فشل "المهاجم العجوز"
استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على طلب التعاقد مع مهاجم سوبر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق فى تقديم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.
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يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 5 لاعبين فى مباراة سيراميكا المقبلة، وهم محمد الشناوى وعلى معلول ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات، بعد غيابهم عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.
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