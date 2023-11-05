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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 5 / 11 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة، والأهلى يقرر التعاقد مع هداف سوبر فى الشتاء بعد فشل "المهاجم العجوز".

الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة

تغيب الثلاثى "أحمد فتوح، ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى" لاعبى الزمالك عن تدريبات الفريق الكروى التى اقيمت صباح اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

الأهلى يقرر التعاقد مع هداف سوبر فى الشتاء بعد فشل "المهاجم العجوز"

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على طلب التعاقد مع مهاجم سوبر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق فى تقديم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.

المصري يعقد الجمعية العمومية العادية فى الثاني من ديسمبر المقبل

أعلن مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية، برئاسة كامل أبو علي، دعوة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية للنادي وذلك بمقر النادي ( فرع الضواحي 1- النادي الاجتماعي ) يوم السبت 2023/12/2، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي : 

 

الأهلى يستعيد جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا بقيادة الشناوى ومعلول والشحات

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 5 لاعبين فى مباراة سيراميكا المقبلة، وهم محمد الشناوى وعلى معلول ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات، بعد غيابهم عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

دعوة رموز التحكيم المصرى للمشاركة فى دورة المقيّمين الدولية

قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة فيتور بيريرا، إقامة دورة لمقيمي الحكام من الدوليين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تقدير وتكريم اللجنة الرئيسية لدور الحكام الدوليين السابقين، لما قدموه للتحكيم المصرى خلال مسيرتهم في الملاعب.

عبد الواحد السيد يسلم مجلس الزمالك مذكرة بشأن فتوح وصبحى والزناري

أعد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقريرًا عن ثلاثى الفريق "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" بعد خروجهم من معسكر الفريق ليلة مواجهة زد، دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، وهو وما دفع أوسوريو لاستبعادهم من المباراة، وعلق قائلاً، "موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادى، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادى، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

 

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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