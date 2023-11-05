7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

عبد الواحد السيد يسلم مجلس الزمالك مذكرة بشأن فتوح وصبحى والزناري

أعد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقريرًا عن ثلاثى الفريق "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" بعد خروجهم من معسكر الفريق ليلة مواجهة زد، دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، وهو وما دفع أوسوريو لاستبعادهم من المباراة، وعلق قائلاً، "موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادى، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادى، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".