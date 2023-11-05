شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد ومنصور يستعدان للظهور الأول مع المصرى بعد غياب 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد ثنائي النادي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لتسجيل الظهور الأول مع الفريق البورسعيدي، عندما يلتقي المصري بالبنك الأهلي بالجولة السادسة من دوري Nile، والتي تجمعهما في السابعة مساء اليوم الأحد.

وكانت آخر مشاركة لأحمد عيد مع فريقه السابق إنبي يوم 6/6/2023، وبالتحديد في مواجهة فريق فيوتشر بالدوري خلال الموسم الماضي، والتي خسرها إنبي بهدف نظيف.

بينما كانت آخر مشاركة لأحمد أيمن منصور مع طلائع الجيش فريقه السابق يوم 14/7/2023، أمام بيراميدز، في اللقاء الذي انتهى بهزيمة طلائع الجيش بنتيجة 4/2.

ودخل ثنائي النادي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور الحسابات الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، للاعتماد عليهما فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي أمام البنك الأهلي، وذلك بعد انتهاء أزمة مشاركة الثنائي مع الفريق بشكل ودي مع نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد تنازل عن شكواه ضد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، بسبب التوقيع لناديين، والتى حالت دون مشاركة اللاعبين مع المصري منذ بداية الموسم الجاري، وتسلم مسؤولو المصري كارنيهات اللاعبين.

ورفض علي ماهر مشاركة عيد ومنصور في المباراة الماضية أمام بيراميدز، بسبب حل الأزمة قبل اللقاء بفترة قليلة لم تكن كافية لدخول اللاعبين في أجواء اللقاء والتركيز مع المصري.