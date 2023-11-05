شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مرتقبة بين الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصطدم فريق الوداد المغربي بفريق صن داونز الجنوب إفريقي في مواجهة قوية في ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي بنسختها الأولى، التي ضمت 8 أندية، وبدأت من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء الأحد، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، معقل فريق وداد الأمة، على أن يجرى لقاء الإياب الأحد المقبل 12 نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا، معقل صندوانز، في الخامسة مساء.

ويحصد الفائز ببطولة الدوري الإفريقي جائزة مالية 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

ويسعى الوداد إلى الفوز بنتيجة كبيرة متسلحاً بالملعب والجمهور، حتى يتمكن من حسم اللقب مبكراً قبل موقعة الإياب في بريتوريا، ليضمن دخوله مواجهة الإياب بنتيجة إيجابية لتخفيف الضغوط عليه.

فيما سيقاتل فريق صن دوانز للفوز باللقب الإفريقي الأول من البطولة المستحدثة، إذ يدخل المباراة لتحقيق نتيجة إيجايبة سواء بالفوز أو التعادل قبل موقعة الحسم في جنوب إفريقيا.