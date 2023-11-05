شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح مدرباً للطلبة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي،الأحد، مع المدرب أحمد صلاح وذلك لقيادة فريقها الكروي الأول خلفاً للمستقيل أحمد خلف.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الطلبة في بيان إن «المدرب أحمد خلف قدم استقالته من تدريب فريق الطلبة بعد الخسارة أمام نفط ميسان في ختام الجولة الماضية من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم».

وأضاف، أن «الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي، تعاقدت بشكل رسمي مع المدرب أحمد صلاح وذلك لقيادة فريقها الكروي الأول خلفاً للمستقيل أحمد خلف».

وأوضح البيان، أن «صلاح الذي حقق لقب الدوري الموسم الماضي مع فريق الشرطة سبق وأن مثل فريق الطلبة لاعباً وحقق معه العديد من الألقاب».

وأردف، أن «الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي تضع كامل ثقتها في المدرب الشاب الذي بدوره عبر عن سعادته بالعودة إلى بيته الطلابي ووعد بتقديم فريق ينافس بقوة على لقب الدوري».

وذكر البيان، أن «د. صلاح الفتلاوي، رئيس الهيئة الإدارية للنادي رحب بالمدرب الجديد، متمنياً له وللفريق النجاح والموفقية».

ودعا الفتلاوي بحسب البيان اللاعبين كافة، إلى «التعاون وبذل أقصى الجهود من أجل إنجاح مسيرة الفريق وتعويض الاخفاق الذي رافق الفريق خلال المباراتين السابقتين».

وافتتح المدرب أحمد خلف مسلسل الإقالة والاستقالة في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسبق للمدرب أحمد صلاح، وهو لاعب سابق في المنتخب العراقي الأول لكرة القدم أن عمل مدرباً مساعداً مع المدرب ثائر أحمد في تدريب فرق أربيل، أمانة بغداد، الزوراء، كما عمل مدرباً مساعداً مع المدرب المصري مؤمن سليمان في تدريب فريق الشرطة في الموسمين الماضيين، قبل أن يتصدى لقيادة فريق الشرطة ويقوده لفوز بلقب الدوري العراقي في الموسم الماضي، حيث قدم استقالته من تدريبه قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق منافسات الموسم الحالي، كذلك عمل صلاح لمدة قصيرة مدرباً لفريق زاخو، كما عمل مدرباً مساعداً مع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم لمدة قليلة.