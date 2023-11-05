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الأمريكي كريس كروفورد يدعم سلة الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحي مع اللاعب الأمريكي الجنسية "  كريس كروفورد"  للانضمام لصفوفالفريق الأول لكرة السلة و الذى سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني والمنستيرى والافريقى التونسى وسلا المغربي وسلاك الغيني و أهليبني غازي الليبي وقد خاض اللاعب هذا الموسم نهائي BAL مع فريق دوان السنغالي

و يُجيد " كريس " اللعب في مركز صانع الألعاب  " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية و المهارةلـ " كريس " و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب ، وتم توجيه الشكر و إنهاء التعاقد مع المحترف الأمريكي شانون شورتر .

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع الفريق 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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