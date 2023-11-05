الأمريكي كريس كروفورد يدعم سلة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مع اللاعب الأمريكي الجنسية " كريس كروفورد" للانضمام لصفوفالفريق الأول لكرة السلة و الذى سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني والمنستيرى والافريقى التونسى وسلا المغربي وسلاك الغيني و أهليبني غازي الليبي وقد خاض اللاعب هذا الموسم نهائي BAL مع فريق دوان السنغالي

و يُجيد " كريس " اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية و المهارةلـ " كريس " و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب ، وتم توجيه الشكر و إنهاء التعاقد مع المحترف الأمريكي شانون شورتر .

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع الفريق