إنبي يتقدم بهدف كابو على فيوتشر بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - فرض فريق نادي إنبي تقدمه على منافسه فيوتشر بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

إنبي يتقدم على فيوتشر في الشوط الاول

افتتح رفيق كابو التهديف في اللقاء وسجل هدف إنبي الوحيد في الشوط الاول عند الدقيقة 43 بعد عدد كبير من المحاولات التي تنتهي بتصدي من جنش حارس فيوتشر أو تخرج خارج المرمى.

بتلك النتيجة وإذا انتهت المباراة بفوز إنبي سيقفز الفريق 7 مراكز بجدول الترتيب ويكون في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يتعطل فيوتشر ويستقر في المركز الثاني ويخسر نقاط التصدر.

إنبي يتقدم بهدف رفيق كابو على فيوتشر