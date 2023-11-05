نجلة مدير تحرير الخليج 365 تتألق في بطولة "نرمين فاضل" للسباحة التوقيعية

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت لاعبة نادي الزمالك للسباحة التوقيعية مواليد 2015، "رواء" نجلة الزميل محمد النمر مدير تحرير جريدة الخليج 365، بالبطولة التنشيطية للبراعم بالنادي الأهلي التي تحمل اسم الراحلة "نرمين فاضل" بطلة الأحمر السابقة.

وقدمت رواء محمد النمر أداءً رائعًا بالبطولة التي أقيمت يومي 3 و4 نوفمبر الجاري بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، بحضور الدكتور هشام العامري أمين صندوق الاتحاد المصري للسباحة.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 سباحة، وأشرف على تنظيمها، منطقة القاهرة للسباحة تحت قيادة كابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وعمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقيعية، ولمياء مختار الخبيرة الفنية للسباحة التوقيعية، ولينا نصير مدير إداري، وإنجي الرفاعي مدير قطاع الناشئين.

وشارك في البطولة من نادي الزمالك اللاعبات مواليد 2013 و2014 و2015، تحت قيادة المدير الفني للنادي الكابتن هبه عبد الرحمن وبمشاركة المدربات:

1- كابتن هالة عبد الرحمن

2- كابتن سهيلة مجدي

3- كابتن دنيا محمد

4- كابتن حبيبة إبراهيم

5- كابتن ملك حسام

6- كابتن سلمى محمد

قائمة فريق الزمالك مواليد 2015 "عضوات الاتحاد المصري للسباحة التوقيعية ناشئات"

1- رواء محمد النمر

2- ديما مصطفى محمود

3- مريم حازم بدران

4- تاليا خالد ثروت

5- ڤورينا وقيم متري

6- مريم عادل

7- نغم طاهر

8- تمارا محمد قرطام

9- مريم محمد الطوخي

10- لارا تامر فرج

11- حنين سيد فاروق

12- روڤان علي سلمان

وتحمل البطولة اسم الراحلة نرمين فاضل نجلة الكابتن أحمد فاضل رئيس منطقة القاهرة للسباحة السابق وأحد رموز الاتحاد المصري للسباحة.

وقام اتحاد السباحة بتكريم جميع اللاعبات المشاركات في البطولة وتقليدهم الميداليات تحفيزا لهم على الاستمرار والتألق في مختلف البطولات.

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