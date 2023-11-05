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صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي أمام لوتون..ودياز بديلًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق   عن تشكيل الريدز لمباراة لوتون تاون، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخيرة في الجولة الحادية عشر من .

شهد التشكيل الأساسي تواجد محمد صلاح وجوتا، داروين نونيز، فيما عاد لويس دياز إلى قائمة ليفربول بعد غياب بعد اختطاف والده في كولومبيا.
 

تشكيل ليفربول أمام لوتون: 


في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، ترينت أرنولند 
في خط الوسط: دومينيك سبوزولاي، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبيرش
في الهجوم: ديوجو جوتا، نونيز، محمد صلاح.
على دكة البدلاء: كيليهر، تسيميكاسس، جويل ماتيب، كونساه، واتارو إندو، هارفي إليوت، بن دوك، كودي جاكبو، لويس دياز.
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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