صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي أمام لوتون..ودياز بديلًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الريدز لمباراة لوتون تاون، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخيرة في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

شهد التشكيل الأساسي تواجد محمد صلاح وجوتا، داروين نونيز، فيما عاد لويس دياز إلى قائمة ليفربول بعد غياب بعد اختطاف والده في كولومبيا.



تشكيل ليفربول أمام لوتون:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، ترينت أرنولند

في خط الوسط: دومينيك سبوزولاي، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبيرش

في الهجوم: ديوجو جوتا، نونيز، محمد صلاح.

على دكة البدلاء: كيليهر، تسيميكاسس، جويل ماتيب، كونساه، واتارو إندو، هارفي إليوت، بن دوك، كودي جاكبو، لويس دياز.

