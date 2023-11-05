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تعرف على  موقف الزمالك من رحيل أوسوريو

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي إبراهيم فايق،عن شائعات رحيل أوسوريو عن تدريب الزمالك، بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وقال فايق، في تصريحات إذاعية ،أنا تكلمت مع أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، وقالي إن في خيارات كتيرة مطروحة بشأن أوسوريو، وسيتم الإعلان عنها بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم 8 نوفمبر الجاري، في نصف نهائي بطولة كأس مصر النسخة الماضية 2022-2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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