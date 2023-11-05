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الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي  وطلائع الجيش بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الإسماعيلية في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي الهدف الأول في الدقيقة 40 قبل أن يرد النيجيري جادوين أوكوارا لصالح الطلائع في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وانطلقت صافرة أحداث مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة .

تشكيل الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

في حارس مرمى .. محمد فوزي
في خط الدفاع .. محمد دسوقي ،إياد العسقلاني ، محمد نصر ،حمدي النقاز.
في خط الوسط : محمد حسن، محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي ،ياو أنور.
في الهجوم: باسم مرسي


 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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