شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نسابق الزمن لرفع إيقاف القيد وانفراجة قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن المجلس يسابق الزمالك لرفع إيقاف القيد وحل الأزمة فى أسرع وقت، وسرعة التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم، بالإضافة إلى التفاوض مع صفقات جديدة.

وقال المصدر، إن هناك انفراجة قريبا فى ملف القيد، خاصة أنه يتم التواصل فى كل الاتجاهات، حيث تم مخاطبة سبورتنج لشبونة وخالد بو طيب للوصول إلى حل فى الغرامات الموقعة على النادى فى هذا الشأن.

ويعانى الزمالك من إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالي والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، ومستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج، وحق رعاية وادى دجلة في السنغالي إبراهميا نداى.