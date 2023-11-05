شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مودرن فيوتشر وإنبى المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile"، بتقدم الفريق البترولى بهدف نظيف سجله رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد العزيز البلعوطى فى حراسة المرمى، وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلى فوزى وزياد كمال ومودى ناصر ومحمد حمدى وعبد الرحمن عماد ورفيق كابو وأحمد أوفا.

وفى المقابل، يخوض مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جنش ، الدفاع : محمد ربيعة، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي ، خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر كمال عبد الواحد، عبد الكبير الوادى، الهجوم: مروان محسن .

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة حيث لعب 5 فاز فى 4 وخسر مباراة ولم يتعادل في أي مباراة، وسجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.