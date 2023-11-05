شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم نتيجة الشوط الأول بين الطلائع والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بتعادل الفريقين 1 / 1، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile .

فى الدقيقة 40 نجح باسم مرسى فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى شباك طلائع الجيش، وفى الدقيقة 44 سجل جودوين شيكا هدف التعادل للطلائع.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط جمعهم من 4 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وأستقبل الفريق مثلهم.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى.. محمد فوزي، الدفاع.. محمد دسوقي، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز، الوسط.. محمد حسن ،محمد عبد السميع، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، الهجوم.. باسم مرسي.