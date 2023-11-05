شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر فى نصف نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2022 – 2023 ، عن طريق ‏tazkarti.com.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التدريبات اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل فى نصف نهائى كأس مصر.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، السبت، عقب خوض مباراة زد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك من نظيره زد بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض بعد الهزيمة أمام إنبى .

ويستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادى استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.