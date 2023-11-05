الاتفاق تم.. تفاصيل جديدة بشأن انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى اتحاد جدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شبكة "Football Insider" الإنجليزية عن تفاصيل اتفاق نادي ليفربول مع اتحاد جدة السعودي بشأن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد تصدر المشهد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل محاولات عدة من قبل نادي الاتحاد السعودي، للظفر بخدماته وبمقابل مالي كبير، إلا أن رد إدارة ليفربول كان الرفض دائمًا.

وقالت الشبكة، وفقا لمصادرها، إن انتقال "الفرعون المصري" إلى الدوري السعودي الصيف المقبل "هو أمر محسوم".

وأوضحت الشبكة أن هناك اتفاقا شفهيًا تم بين الطرفين، وأن موقف ليفربول قد تغير بعد تقديم عرضًا ضخمًا من الجانب السعودي، للحصول على خدمات محمد صلاح.

وقبل يومين، نفى المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بشكل قاطع، فكرة رحيل محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر لم يطلب الرحيل، وأن السماح بمغادرته لصفوف الريدز هو أمر غير مرحب به.

يشار إلى أن محمد صلاح خاض حتى الآن مع ليفربول 14 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويملك محمد صلاح حاليًا 8 أهداف في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، مناصفة مع هيونج مين سون، نجم توتنهام، وبفارق 3 أهداف عن صدارة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.