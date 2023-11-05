شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يعسكر في أستراليا استعداداً لبطولة طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه منتخب الجودو الثلاثاء إلى أستراليا، لإقامة معسكر إعداد حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة استعداداً لبطولة طوكيو «جراند سلام»، آخر البطولات الكبرى في 2023، على أن ينتقل المنتخب بعدها إلى جورجيا لإقامة معسكر إعداد آخر ضمن استعداداته لأولمبياد باريس 2024.

ويضم منتخب الجودو لبطولة طوكيو «جراند سلام» 8 لاعبين ولاعبات هم بشيرات خوردي، وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان وزن تحت 57 كجم، ونارمند بيان وزن تحت 66 كجم، وشفيلي جرام وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام وزن (تحت 100كجم)، ومعروف ماجو وزن فوق 100 كجم، ويترأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي.

والتقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو لاعبي ولاعبات المنتخب على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام، موجهاً بضرورة التركيز خلال البطولات الكبرى المقبلة، لحصد المزيد من النقاط للتأهل الأولمبي، ومواصلة الحضور في الدورات الأولمبية بعد لندن 2012، ثم ريو دي جانيرو في 2016، وطوكيو 2020.