شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد 3 لاعبين من تدريبات الفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخطرت إدارة نادي الزمالك ثلاثي الفريق محمد صبحي، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري، باستمرار استبعادهم من التدريبات، انتظاراً لاجتماع مجلس إدارة النادي لإعلان عقوبتهم.

وأكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، أن القرار جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق، بعدما تم إبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد، عضوي مجلس إدارة النادي والمشرفين على كرة القدم، وفقاً لموقع في الجول.

وجاء استبعاد الثلاثي، صبحي وفتوح والزناري، عقب مغادرتهم لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ قبل مباراة الزمالك ضد زد، الجمعة، ببطولة دوري نايل المصري، والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز، التاسعة من مساء الأربعاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر 2023، حيث يواجه الفائز منهما الأهلي، في موعد يتم إعلانه لاحقاً.