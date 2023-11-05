شكرا لقرائتكم خبر عن «دجلة» و«مقداد» يبدعان في يوم الثنايا بالمرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر شعارا المتحدي والواثق، على قمة الأشواط الرئيسية لتحديات سن الحول والزمول التي أقيمت على ميدان المرموم لسباقات الهجن الأحد، وذلك ضمن سباقات المرموم، التي يشرف عليها وينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست نخبة الهجن العربية الأصيلة على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

وجاء الظهور قوياً في الشوط الأول للحول المحليات عن طريق «الشندغة» بألوان شعار المتحدي سالم الكتبي، وأضاف ذات الشعار الناموس الثاني، وكان هذه المرة عن طريق «سلطانة» التي تربعت على عرش الحول المهجنات.

وازدانت الصدارة في تحديات الزمول بشعار الواثق حمد الكتبي الذي قاد «الزواري» لقمة الزمول المحليات، وسجل الشوط الرابع والمخصص للزمول المهجنات الظهور الأول للأسطورة «مهند» الذي نجح في حسم أولى معاركه في موسم سباقات الهجن بالمرموم.

كما دشنت هجن أبناء القبائل، بميدان المرموم، السبت، أول تحدياتها لمسافة 8 كيلومترات، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً، بمشاركة واسعة من الشعارات المختلفة، وأقيم السباق تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

وتمكن شعار الشاعر من حسم أولى المعارك التي خصصت للثنايا البكار المحليات، وذلك بواسطة «دجلة» لسعيد الأحبابي، أما ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، فقد ذهب إلى شعار منطقة المدام الكبير المملوك لسيف علي راشد سويلم، والذي قدم «وجدان» على القمة.

وأهدى «مقداد» ناموساً جديداً إلى مالكه سيف القبيسي، وذلك بعد حصده صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث، وكان شعار الشبل سالم الفلاحي هو صاحب الريادة والصدارة في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات بواسطة «محراق» الذي تمكن الوصول إلى خط النهاية متصدراً.