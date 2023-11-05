شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يدين الإساءات العنصرية ضد لاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الإساءات العنصرية التي أرسلت إلى لاعبيه برونو جيماريش وجو ويلوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء مباراة أرسنال.

وتعرض جيماريش وويلوك لاعبا نيوكاسل لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة أرسنال، السبت، في الدوري الإنجليزي.

وجاء في بيان النادي: «يدين نيوكاسل يونايتد بشدة الإساءات العنصرية التي تم إرسالها إلى جيماريش وويلوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الفوز على أرسنال السبت».

وأضاف: «رسالتنا واضحة، لا مجال للعنصرية في كرة القدم أو المجتمع. نحن نقدم الدعم إلى برونو وجو، وسنعمل مع السلطات المعنية ومنصات التواصل الاجتماعي لتحديد المسؤولين حتى يمكن محاسبتهم».

وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد، ليلحق الهزيمة الأولى بأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع رصيد «الماكبايس» إلى 20 نقطة بالمركز السادس.