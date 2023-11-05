شكرا لقرائتكم خبر عن جولة «دي بي ورلد» تجمع أبرز لاعبي الغولف العالميين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف، الجمع بين الفائزين الثلاثة بمسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم ومجموعة من أبرز لاعبي الغولف العالميين في فعالية رولكس للمحترفين والهواة يوم 14 نوفمبر الجاري.

وجرى أمس تتويج لاعبي الغولف الهواة دافيد وارهام (نادي ملاعب جميرا للغولف، 37 نقطة)، وميسون كيم (نادي أبوظبي سيتي لغولف، 39 نقطة)، وهاشم شناعة (نادي الشارقة للغولف والرماية، 41 نقطة بنظام النقاط الأصلي)، بوصفهم لاعبي الغولف الرائدين في فئات الإناث والذكور والصغار بمسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم في عقارات جميرا للغولف.

ويحظى الفائزون الثلاثة بفرصة اللعب ضمن فريق الكرة الأكثر حظاً في العالم في فعالية رولكس للمحترفين والهواة إلى جانب أحد أبرز المحترفين المدرجين في قائمة أفضل 50 لاعباً في السباق وفقاً لتصنيفات السباق إلى دبي، ضمن بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تُقام من 16 إلى 19 نوفمبر الحالي.

شهد ختام مسابقة «الكرة الأكثر حظاً في العالم» أيضاً منافستين خاصتين لأقرب نقطة إلى الهدف، على الحفرة رقم 8 والحفرة رقم 14، وتمكنت أنكا بيرفو (نادي الإمارات للغولف) من الفوز في المنافسة على الحفرة رقم 8، بينما نجحت هانا ألان (نادي خور دبي للغولف واليخوت) في الانتصار بالمنافسة على الحفرة رقم 14.

وانطلقت مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم عام 2011، وأصبحت إحدى أشهر المنافسات في مشهد الغولف المتنامي بدولة الإمارات، ما يمنح الهواة فرصة مثالية للعب جنباً إلى جنب مع نجوم الغولف العالميين، بمن فيهم مات فيتزباتريك وتومي فليتوود وتيريل هاتون وفيكتور هوفلاند، إضافة إلى روري ماك إلروي وجون رام، ضمن البطولة الخامسة والختامية لسلسلة رولكس هذا الموسم.

وشهدت الدورة الثانية عشرة لهذا العام من مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم إقامة مسابقات تأهل في 18 نادياً للغولف بجميع أنحاء دولة الإمارات بين 2 سبتمبر و22 أكتوبر الماضيين، حيث تأهل مجموعة من اللاعبين من منافسات الرجال والسيدات والصغار وصولاً إلى ختام المسابقة.

وقال توم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «يسعدنا الترحيب دافيد، ميسون، وهاشم في منافسة رولكس للهواة والمحترفين هذا العام للاستمتاع بتجربة فريدة تتيح لهم اللعب جنباً إلى جنب مع مجموعة من أبرز لاعبي الغولف في العالم، وتشكل مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم مبادرة مفعمة بالحماس والتشويق، حيث تمنح جميع لاعبي الغولف الهواة فرصة مثالية للقاء نجومهم المفضلين، كما تسعدنا دوماً إقامة هذه الفعالية بالتعاون مع نوادي غولف محلية واتحاد الإمارات للغولف، ونتطلع إلى حضور الفعالية التي تسمح لدافيد، ميسون، وهاشم باستعراض مهاراتهم في مسابقة رولكس للهواة والمحترفين».