الامارات | مواجهة تاريخية لليفربول ورقم قياسي في انتظار محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النجم المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح، إلى تحقيق رقم قياسي جديد في مباراة لوتون تاون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول مواجهة تاريخية لم تحدث منذ أكثر من 20 عاماً مع لوتون في النسخة الحالية من الدوري حيث كانت آخر مرة في موسم 1991/1992، وهو الموسم الأخير من البطولة بنظامها القديم.

وينتظر النجم المصري رقم قياسي جديد في حالة تسجيل محمد صلاح هدفًا أو صنع آخر، إذ سيحطم الرقم القياسي في عدد المساهمات في الأهداف في 16 مباراة متتالية، حيث يتواجد مع جيمي فاردي في نفس المرتبة حيث شاركا في تسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "This Is Anfield" البريطانية، في إحصائية أخرى أن محمد صلاح يحتاج إلى تسجيل هدفين من أجل الوصول إلى الهدف رقم 200 في مسيرته مع الأندية الإنجليزية فقط، وسجل محمد صلاح مع ليفربول في 27 فريقًا من أصل 28 في الدوري الإنجليزي، حيث كان سوانزي سيتي هو الفريق الذي استعصى على اللاعب خلال المواسم الماضية.