فلامنجو يوضح موقفه من انتقال ليوناردو بيريرا لنادي الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للدخول في مفاوضات مع نادي فلامنجو البرازيلي البرازيلي ليوناردو بيريرا، لدعم صفوف فريقه في الميركاتو الشتوي المقبل بيناير 2024.

الهلال يريد ضم ليوناردو بيريرا

ليوناردو بيريرا هو مدافع فريق فلامنجو البرازيلي، ووفقًا لما اكدته التقارير البرازيلية أن نادي الهلال مستعدًا لتقديم مبلغ كبير من اجل ضم اللاعب وحسم الصفقة سريعًا.

يستعد نادي الهلال لتقديم مبلغ 17 مليون دولار من اجل ضم اللاعب، لتكون المرة الثانية التي يصل فيها عرض للاعب من داخل أندية المملكة العربية السعودي وكان من فريق نادي النصر الذي عرض من قبل 15 مليون دولار.

موقف فلامنجو من رحيل ليوناردو بيريرا

رفض نادي فلامنجو من قبل عرض النصر برحيل مدافعه ليس من اجل رفع المقابل المادي، لكن كان السبب في ذلك هو أن اللاعب مهم في قائمة الفريق وليس من السهل الاستغناء عنه.

ينتهي تعاقد صاحب الـ 27 عام مع نادي فلامنجو في ديسمبر2027، ووصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 4 ملايين يورو، وهو من أبرز عناصر فريقه البرازيلي.