الإسماعيلي يسقط أمام طلائع الجيش في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز طلائع الجيش على الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الإسماعيلية في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز باسم مرسي هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 40 قبل أن يرد النيجيري جادوين أوكوارا سريعا بهدف التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل عبدالرحمن شيكا هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 52 بعد متابعة من كرة تصدى لها حارس الإسماعيلي لترتد ويتابعها شيكا ويسكنها في الشباك.

ثم في الدقيقة 75 سجل عماد نبيل لاعب الإسماعيلي هدف التعادل لكن قبل نهاية اللقاء سجل طلائع الجيش الهدف الثالث عبر محمد هاني ليخطف الانتصار ويحقق الثلاث نقاط.

توقف الإسماعيلي عند