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روما يعلن لوكاكو أفضل لاعب في شهرأكتوبر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي عبر حسابة الرسمي، تتويج البلجيكي لوكاكو  بجائزة أفضل لاعب في فريق روما بشهر أكتوبر الماضي .

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كتب حساب روما الرسمي  عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة جاءت كالتالي :" مهاجمنا الخارق روميلو لوكاكو هو لاعب شهر أكتوبر.

تألق لوكاكو مع روما خلال الفترة الماضية وقاد الفريق للعديد من الفوز في لقاءات هامة خلال شهر أكتوبر  وسجل  5 أهداف مع فريق روما .

موعد مباراة روما وليتشي في  

تبدأ مباراة  روما و ليتشي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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