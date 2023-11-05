روما يعلن لوكاكو أفضل لاعب في شهرأكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي عبر حسابة الرسمي، تتويج البلجيكي لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في فريق روما بشهر أكتوبر الماضي .

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كتب حساب روما الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة جاءت كالتالي :" مهاجمنا الخارق روميلو لوكاكو هو لاعب شهر أكتوبر.

تألق لوكاكو مع روما خلال الفترة الماضية وقاد الفريق للعديد من الفوز في لقاءات هامة خلال شهر أكتوبر وسجل 5 أهداف مع فريق روما .

موعد مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة روما و ليتشي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .