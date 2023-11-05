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لوكاكو يقود تشكيل روما لمباراة ليتشي في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن  البرتغالي جوزية مورينيو، التشكيل الرسمي لفريق روما  في اللقاء التي يخوض مباراة ليتشي  مساء اليوم على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الإيطالي .

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تشكيل روما الرسمي لمباراة ليتشي في .

في حراسة المرمي : باتريسيو .

في خط الدفاع : كارسدورب_  كريستانتي_ نديكا_ يورينتي.

في خط الوسط : ديبالا  مانشيني _  بوفي.

في خط الهجوم : لوكاكو _ الشعراوي .

وصلت حافلة روما منذ قليل إلى ستاد الأولمبيكو استعدادًا لمباراة ليتشي ، وعاين لاعبي روما أرضية ملعب المباراة قبل عملية الاحماء.

موعد مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة روما و ليتشي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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