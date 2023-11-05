لوكاكو يقود تشكيل روما لمباراة ليتشي في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزية مورينيو، التشكيل الرسمي لفريق روما في اللقاء التي يخوض مباراة ليتشي مساء اليوم على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الإيطالي .
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تشكيل روما الرسمي لمباراة ليتشي في الدوري الإيطالي .
في حراسة المرمي : باتريسيو .
في خط الدفاع : كارسدورب_ كريستانتي_ نديكا_ يورينتي.
في خط الوسط : ديبالا مانشيني _ بوفي.
في خط الهجوم : لوكاكو _ الشعراوي .
وصلت حافلة روما منذ قليل إلى ستاد الأولمبيكو استعدادًا لمباراة ليتشي ، وعاين لاعبي روما أرضية ملعب المباراة قبل عملية الاحماء.
موعد مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي
تبدأ مباراة روما و ليتشي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات