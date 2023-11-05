ختام مباريات الاسبوع الخامس "الدور الثانى" لدورى مراكز الشباب بأسيوط

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط “الاداره العامه للشباب” اخر مبارايات الاسبوع الخامس من “الدور الثانى” من دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة أسيوط ،بمشاركة ١٦ فريق على مستوي المحافظة مقسمين الي اربع مجموعات

وجاءت نتائج لقاءات الاسبوع الخامس كالتالى المجموعه الأولى فوز فريق الغنايم على ريفا ٠/٢ ، كما فاز فريق الزاويه القديمة على الزاوية الجديدة ٠/١ والمجموعة الثانية تعادل فريق الفتح مع فريق عرب الأطاولة وكما استطاع فريق الواسطى الفوز على أولاد سراج٢/٣ والمجموعة الثالثه فاز فريق ببلاو على صنبو ١/٢، كما التقى فريق التناغه مع قصير العمارنه وانتهت بفوز التناغه ١/٥ والمجموعة الرابعة التقى فريق منفلوط مع أبنوب وانتهت المباراة بفوز منفلوط ١/٤، وجاء التعادل بين فريقى النواورة مع جحدم ١/١

هذا وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

مبارايات الاسبوع الخامس