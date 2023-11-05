إنبي يفوز على فيوتشر ويقفز 8 مراكز في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادي إنبي الفوز على نظيره فيوتشر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

إنبي يفوز على فيوتشر ويقفز 8 مراكز بجدول الترتيب

سجل رفيق كابو هدف إنبي الوحيد في اللقاء والذي جاء عند الدقيقة 43 من الشوط الاول بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الشوط الذي كان يسير عكس المتوقع.

بالرغم من سيطرة فيوتشر على مجريات اللقاء لكن إنبي كان الأكثر محاولات على مرمى المنافس حتى تمكن من خطف الانتصار ويرفع رصيد فريقه من الانتصارات إلى الفوز الثالث، ويُلحِق الهزيمة الثانية بفيوتشر في الموسم الحالي.

بتلك النتيجة يكون نادي إنبي قد قفز 8 مراكز في جدول الترتيب ويمتلك 10 نقاط في المركز الخامس، بينما يتعطل فيوتشر ويستقر في المركز الثاني ويخسر نقاط التصدر ويمتلك 12 نقطة في المركز الثاني.

مباراة إنبي المقبلة ستكون امام فريق المصري البورسعيدي في الاول من شهر ديسمبر المقبل، الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.