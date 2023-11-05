"أوسوريو مالوش ذنب".. نجم الأهلي السابق يكشف ما يحدث للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، عن الأزمة التي يعيشها نادي الزمالك حاليا، وسط تراجع النتائج بشكل كبير.

قال "عبد المنعم" في برنامج إذاعي: "هناك أزمات كثيرة داخل نادي الزمالك تحتاج لحلول أهمها أوضة اللبس، والعلاقة بين اللاعبين، محتاجه شغل كتير، من المجلس".

أضاف: "الأزمة ليست في مجلس الإدارة أو المدير الفني، بل لابد على اللاعبين أن يكونوا على قلب رجل واحد، أوسوريو مالوش ذنب، ولازم يكون فيه قائد داخل أوضة البس".

أوضح: "مش معقول لاعبي الزمالك محتاجين فقط تحرك من شيكابالا أو زيزو، أو أن يسجلوا الأهداف أو يصنعوا فرص، حتي تكون هناك نتيجة إيجابية للفريق، ولكن لازم يكون هناك وقفة من الجميع ليس على المستوى الفني فقط".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك خسر في المباراة الماضية من نظيره زد بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.