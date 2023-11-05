فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الأحد ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي جيرمي دوكو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 5 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

باو توريس (أستون فيلا) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.8 مليون جنيه إسترليني.

تشارلي تايلور (بيرنلي) 4 مليون جنيه إسترليني.

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) 6.6 مليون جنيه إسترليني.

كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7.9 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

تاهيث تشونج (لوتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

رايان جايلز (لوتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

تيم كرول (لوتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

جاك جريليش (مانشستر سيتي) 7.2 مليون جنيه إسترليني.