الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام لوتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي ليفربول نظيره لوتون تاون ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6.30 مساء، على استاد طريق كينيلورث.

ويبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، نونيز.

يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق لوتون تاون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب لوتون "روب إدواردز" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: كامنسكي

خط الدفاع: كابوري، لوكير، أوشو، منجي، دوجاتي.

خط الوسط: تاونسيد، ناكامبا، باركلي.

خط الهجوم: أوجبيني، موريس.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، وبفارق 18 نقطة عن منافسه ليفربول.