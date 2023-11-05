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الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام يفوز على أستون فيلا بثنائية نظيفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين أستون فيلا ونوتنجهام فورست، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء.

وفاز فريق نوتنجهام على نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند.

سجل هدف نوتنجهام الأول، أولا أينا في الدقيقة 5 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نوتنجهام الثاني، أوريل مانجالا في الدقيقة 47 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نوتنجهام رصيده لـ13 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب ، بينما احتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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