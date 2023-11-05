الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام يفوز على أستون فيلا بثنائية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين أستون فيلا ونوتنجهام فورست، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء.

وفاز فريق نوتنجهام على نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند.

سجل هدف نوتنجهام الأول، أولا أينا في الدقيقة 5 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نوتنجهام الثاني، أوريل مانجالا في الدقيقة 47 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نوتنجهام رصيده لـ13 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 22 نقطة.