تقارير سعودية تكشف موقف أحمد حجازي من المشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت تقارير سعودية، عن موقف اللاعبين المشاركين مع فريق اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية 2023، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

ويشارك فريق الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري روشن السعودي، حيث تستضيف السعودية مباريات البطولة، بينما توج فريق وأوراوا ريد دايموندز الياباني بدوري أبطال آسيا.

وذكرت تقارير صحفية، أن نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، ينوي ضم جميع اللاعبين المحترفين في صفوف النمور لقائمة الفريق فى منافسات كأس العالم للأندية.

وضمت القائمة 10 لاعبين أجانب على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، فابينيو ونجولو كانتي.

وقالت صحيفة "سبورت 24" السعودية، إن البرتغالي نونو سانتو، استقر على ضم الدولي المصري أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة، المشاركة في كأس العام للأندية، والمقامة في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر.

وأصيب حجازي بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي، ليغيب عن المشاركة رفقة نادي اتحاد جدة هذا الموسم من أجل العلاج والتأهيل، حيث يخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تمنح الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية ضمن جميع اللاعبين الأجانب ون الاعتماد على عدد محدد بشرط تسجيلهم على نظام "TMS".

ويشارك مانشستر سيتي في المسابقة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري كبطل لإفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا.

وتضم كأس العالم للأندية 2023 7 فرق، وهم مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف"، وبطل كوبا ليبرتادوريس فريق فلومينينسي البرازيلي.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023، نادي اتحاد جدة السعودي في طريق النادي الأهلي في الدور الثاني، ثم فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في قبل النهائي