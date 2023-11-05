شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile"، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد العزيز البلعوطى فى حراسة المرمى، وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلى فوزى وزياد كمال ومودى ناصر ومحمد حمدى وعبد الرحمن عماد ورفيق كابو وأحمد أوفا.

وفى المقابل، يخوض مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جنش ، الدفاع : محمد ربيعة، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي ، خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر كمال عبد الواحد، عبد الكبير الوادى، الهجوم: مروان محسن .

بهذه النتيجة رفع انبى رصيده إلى 10 نقاط بينما تجمد مودرن فيوتشر عند 12 نقطة.