شكرا لقرائتكم خبر عن الهزيمة الرابعة.. الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile .

فى الدقيقة 40 نجح باسم مرسى فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى شباك طلائع الجيش، وفى الدقيقة 44 سجل جودوين شيكا هدف التعادل للطلائع، وفى الدقيقة 52 سجل عبد الرحمن أسامة الهدف الثانى للطلائع، ثم تعادل عماد حمدى للإسماعيلى فى الدقيقة 75، وفى الدقيقة 96 سجل محمد هانى هدف الطلائع الثالث.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 10 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيث فاز فى 3 وخسر 2 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل الفريق 5 أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى.. محمد فوزي، الدفاع.. محمد دسوقي، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز، الوسط.. محمد حسن ،محمد عبد السميع، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، الهجوم.. باسم مرسي.