شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أحمد عيد لأول مرة.. على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة البنك الأهلى بعد قليل فى الجولة السادسة من الدوري.
وجاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، أحمد عيد - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد ، محمود حمادة - أمادو جولد ، سمير فكرى - ليستويل - غيلاس قناوى، ومحمد الشامى.
ويلتقي المصري مع البنك الأهلي باستاد برج العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوريnile ) ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الخامس برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وخسارة مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وعليهم 8 أهداف.
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