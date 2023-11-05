شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أحمد عيد لأول مرة.. على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة البنك الأهلى بعد قليل فى الجولة السادسة من الدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، أحمد عيد - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد ، محمود حمادة - أمادو جولد ، سمير فكرى - ليستويل - غيلاس قناوى، ومحمد الشامى.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي باستاد برج العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوريnile ) ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الخامس برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وخسارة مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وعليهم 8 أهداف.

ويتطلع فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر للفوز في مباراة اليوم من أجل تعويض الخسارة الأخيرة من دوري NILE بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية فى الموسم الجاري.