شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلى لمباراة المصرى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الذى سيخوض به مباراة المصرى البورسعيدى بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصرى "دورى NILE".

جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم: أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين _ أحمد النادرى _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.