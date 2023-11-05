شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من الاستمرار فى قيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من الاستمرار فى قيادة دفاع فريقه فى مباراته أمام سيراميكا الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية من عمر الدوري، بعدما عاد للمشاركة في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وغاب ياسر إبراهيم عن المشاركة في مباريات الأهلي في الفترة الماضية، فى ظل اعتماد مارسيل كولر المدير الفني على الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، بشكل أساسي، قبل أن يعود للمشاركة الأساسية بدءاً من مباراة المقاولون.

ويرغب مارسيل كولر فى إجراء تدوير بين كل لاعبي الأهلي من أجل تخفيف الضغط على بعض اللاعبين ومنح فرصة للاعبين الاحتياطيين في الدخول في أجواء المباريات، وأن يكون لهم دور، إذا ما احتاج لهم الجهاز الفني.

ويستمر غياب ثلاثى الأهلى عمرو السولية ومحمود كهربا ومحمود متولى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام سيراميكا بالدوري، ويواصل عمرو السولية ومحمود متولى تنفيذ برامجهم التأهيلية للحاق بالمباريات القادمة للمارد الأحمر، حيث يعانى عمرو السولية من مزق في العضلة الخلفية، ومحمود متولى من شد فى العضلة الأمامية.

فيما يواصل محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، الغياب عن مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري.