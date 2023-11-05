شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على المصرى بهدف أسامة فيصل بعد 42 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم البنك الأهلى على نظيره المصرى بهدف مبكر سجله أسامة فيصل فى الدقيقة الأولى وتحديدا فى الثانية 42 من عمر المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدورى.

جاء الهدف من تسديدة قوية من إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلى من خارج منطقة الجزاء ردت من باهر المحمدي ووصلت إلى أسامة فيصل الذى سدد كرة بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

جاء تشكيل البنك الأهلي للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم: أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، أحمد عيد - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد، محمود حمادة - أمادو جولد ، سمير فكرى - ليستويل - غيلاس قناوى، ومحمد الشامى.