كلوب يعلق على تعادل ليفربول مع لوتون تاون وفرصة محمد صلاح المهدورة

علق يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تعادل فريقه أمام لوتون تاون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفرصة محمد صلاح المهدورة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة ليفربول أمام لوتون تاون، تقدم تاهيت تشونج للوتون في الدقيقة 80، وسجل لويس دياز هدف التعادل في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وشهدت المباراة عودة دياز للمشاركة لأول مرة بعد واقعة اختطاف والده في كولومبيا، وقال كلوب عن لويس دياز في تصريحاته إلى “سكاي سبورتس”: “لحظة رائعة لكنها لا تغير الوضع، الشيء الأكثر أهمية هو إطلاق سراح والده”.

وأضاف: “إنه لأمر رائع أنه أراد أن يكون هنا، هذا كل شيء، بالنسبة لنا هدف مهم للغاية وبالنسبة له فهو مهم وعاطفي، ولكن هذا كل شيء”.

وسُئل كلوب إذا كان يشعر أن دياز يمكن أن يلعب دورًا مهمًا، أجاب: “يمكنه فعل ذلك دائمًا، عندما يكون في الملعب، فهو دائمًا يكون له دور في أشياء خاصة”.

وأشار كلوب:”هدف دياز لقطة بارزة في مباراة لم يكن بها الكثير من النقاط البارزة، وقد شارك لويس وسجل هدفًا إنه أمر رائع حقًا”.

وأكد: “كان ينبغي علينا أن نقدم أداءً أفضل، لوتون تاون يستحق الإشادة، لقد كان لنا لحظاتنا لكننا لم نكن هادئين بما يكفي لإنهاء فرصنا بنجاح”.

وأكمل: “عندما تتأخر بنتيجة 1-0 وتسجل هدف التعادل، فهذه نتيجة تفضلها، قبل المباراة لم أكن أعتقد ذلك، إنها نتيجة يستحقها الفريقان”.

وعن داروين نونيز، وفرصة محمد صلاح، قال: “لقد كان نونيز متسللاً مرة أو مرتين، والكرة التي سددها محمد صلاح بالرأس أعتقد أن صلاح كان يمكنه تسجيلها، وكانت تلك أيضًا فرصة كبيرة”.

وأتم كلوب: “إنها ليست النتيجة التي نحلم بها ولكننا دائمًا ما نكون كبارًا بما يكفي لقبولها”.