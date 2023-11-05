تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمواجهة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

استقر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الاتحاد السعودي بنظيره القوة الجوية العراقي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، غدًا الإثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

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وضم تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمواجهة القوة الجوية كل من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، فيليبي لويز، حسن كادش.

خط الوسط: زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

وتأكد غياب سلطان الفرحان، لاعب وسط الاتحاد السعودي عن لقاء القوة الجوية العراقي، غدًا الإثنين، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا حيث بدأ برنامجه التأهيلي.