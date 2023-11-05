هل يوافق الزمالك على بيع أحمد فتوح إلى الاهلي؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الأحد برئاسة حسين لبيب، عن نبأ سار لجماهير النادي الاهلي على وجه التحديد، بشأن لاعبهم أحمد فتوح.

وقرر مجلس إدارة الزمالك في اجتماعه الطارئ مساء اليوم الأحد، عرض أحمد فتوح للبيع وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة الأخيرة زد.

وخرج الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري ومحمد صبحي، من معسكر الزمالك قبل ساعات من مواجهة زد في الدوري المصري الممتاز.

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الاهلي يترقب موقف أحمد فتوح

ويترقب النادي الاهلي موقف أحمد فتوح، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأنه ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وترددت بعض الأنباء التي تؤكد رغبة الاهلي في الحصول على خدمات فتوح، مستغلًا أنه سيصبح متاحًا للتعاقد المجاني في يناير المقبل.

وبعد عرض فتوح للبيع، أصبح اللاعب أقرب ما يكون إلى الناي الاهلي.

وحال نجح الأمر، سيكون أحمد فتوح هو الصفقة الأولى التي تنتقل من الزمالك إلى الاهلي أو العكس بشكل مباشر، دون اللجوء إلى أندية وسيطة أو طرق أخرى.

وخلال 133 مباراة بقميص نادي الزمالك، وسجل 5 أهداف و12 مساهمة، وحصل على 16 بطاقة صفراء.